L'immobilier résiste au climat morose : 30% des Français envisagent d'acheter et/ou vendre un bien en 2019

Finalement, quand il s'agit de se projeter véritablement à court terme, 30% des Français répondent encore présents. Ceux-ci envisagent en effet de réaliser un projet immobilier au cours de 2019. Il s'agit d'une intention d'achat pour 25% et d'une intention de vente pour 17% (une partie prévoyant donc de vendre un logement et d'en acquérir un nouveau). A noter que, tous projets confondus, les moins de 35 ans (45%) et les CSP+ (49%) sont surreprésentés.





"Dans notre réseau s'agence, en ce début d'année, la demande est toujours assez soutenue dans les grandes villes du côté des acheteurs. En revanche, les biens à vendre se font plus rares", prévient Olivier Alonso. Un déséquilibre entre l'offre et la demande susceptible d'accentuer la tension du marché. "Nous voyons également arriver de nouveaux profils d'investisseurs : la recherche d'un bien à acheter qui sera ensuite loué vide se raréfie au profit de logements destinés à être loués meublés, pour des courtes durées ou encore à des jeunes adultes en colocation, déjà entrés dans le monde du travail et célibataires", précise encore le président de Nestenn.





*Etude Ifop/Nestenn réalisée sur un échantillon de 1002 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogé par questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 25 janvier 2019. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de l'interviewé) après stratification par région et catégorie d'agglomération.