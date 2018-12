Grand Paris Express : l'immobilier s'envole

Le futur réseau de métro Grand Paris Express devrait se concrétiser en 2030. Il prévoit la construction de 68 gares supplémentaires au profit de 153 communes de la région parisienne. Les promoteurs immobiliers et les particuliers veulent bénéficier de l'impact de ce projet. Au total, près de 300 000 nouveaux logements devraient voir le jour autour des futures stations de métro.



