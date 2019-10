Habitation : la tendance des immeubles entièrement en bois

JT 20H - Quarante mille de nos compatriotes vivent de nos jours dans une résidence en bois. Ils pourraient être deux fois plus d'ici trois ans, car ces immeubles se multiplient dans nos villes.

Habiter dans une maison ou dans un immeuble en bois en pleine ville, c'est désormais possible grâce aux progrès techniques. Ces constructions se multiplient dans notre pays. Pour le moment, le bois utilisé est en majorité importé d'Autriche ou d'Allemagne. Mais quels sont leurs avantages par rapport aux constructions classiques, en béton ?



