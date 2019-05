Immobilier : 7.853 à 13.944 euros/m², découvrez les prix à Paris par arrondissement

Comme le montre la carte ci-dessus, les hausses ont dépassé 10% sur un an dans les 3e, 4e, 8e et 19e arrondissements. Elles ont été comprises entre 5% et 9% dans les 2e, 5e, 6e, 7e, 15e, 16e, 17e, 18e et 20e et sont restées inférieures à 5% dans les 9e, 10e, 11e, 12e, 13e et 14e arrondissements. A noter que les prix ont uniquement baissé dans le 1er arrondissement.