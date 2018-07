Immobilier : c'est le moment d'acheter, quel est le profil-type des futurs acquéreurs ?

"L’offre qui tend à se réduire, avec 2 millions de vendeurs (contre 2,5 millions un an plus tôt), laisse présager des tensions dans les mois à venir", prévient Stéphanie Pécault, responsable des études chez Logic-Immo. "Pour ces futurs acquéreurs, le scénario d’une augmentation des prix semble ainsi de plus en plus probable”, souligne-t-elle.





Cette potentielle hausse des prix à venir, conjuguée à la faiblesse actuelle des taux d’intérêt des crédits immobiliers, conforte les candidats à l'accession dans leur idée que c’est maintenant qu’il faut se lancer. Mais qui sont ces futurs acquéreurs ? Leur profil-type diffère en fonction du type de bien recherché.