Immobilier à la plage : découvrez les stations balnéaires les plus chères

1 - Ramatuelle : 12.159 euros/m²

2 - Saint-Jean-Cap-Ferrat : 11.553 euros/m²

3 - Saint-Tropez : 9.789 euros/m²





Ces tarifs sont d'autant plus impressionnants qu'ils dépassent tous les trois les moyennes déjà très élevées de Paris (9.679 euros/m² dans la capitale, selon le baromètre de juin du site spécialisé). Au jeu des comparaisons, les prix moyens de Ramatuelle, la station balnéaire la plus chère de France, supplantent même ceux de son pendant hivernal : Val-d'Isère, la station de ski la plus onéreuse (10.391 euros/m², selon les moyennes relevées cet hiver pour un précédent article).





Toutes les stations de cette région ne sont cependant pas aussi onéreuses. Par exemple, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, le mètre carré se vend en moyenne au tiers, voire au quart, de ces prix (3.340 euros/m²).