Immobilier à Paris : vaut-il mieux louer un parking ou un studio ?

A noter non seulement que ces données portent uniquement sur les studios de moins de 20 m² mais aussi que le rendement brut ne tient compte ni des frais liés à l'entretien du bien ni de l'impôt à payer dessus. Or, comme le précise SeLoger, "l’écart entre rentabilité brute et rentabilité nette tend à être moins important dans le cas d’un parking (de 5 %, on passe à 4,2 % de rentabilité) que dans celui d'un studio (de 5 %, on tombe à 3,5 %). Sans oublier que le parking présente l'avantage d'être accessible avec un budget limité.





Une recherche effectuée ce jeudi sur le site de vente et de location de places de stationnement MonsieurParking.com nous a, par exemple, permis de trouver des annonces à partir de 11.000 euros dans le 13e arrondissement. Pour qui cherche une rentabilité maximum, il est toutefois conseillé d'investir d'office davantage : "En achetant un lot ou une place à partir de 40.000 euros, vous ferez baisser les frais de notaire, qui peuvent peser particulièrement lourd sur des biens immobiliers d'un petit montant dans la mesure où ils comportent une partie fixe", indiquait à LCI, à l'occasion d'un précédent article sur le sujet, le directeur du site spécialisé.