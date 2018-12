Immobilier : avez-vous pensé à investir dans une résidence gérée ?

Le type de résidence est aussi à prendre en compte. A priori, ce sont les résidences étudiantes et les résidences seniors qui semblent les plus prometteuses, car elles répondent à des besoins importants : le nombre de places d’hébergement pour ces deux populations est insuffisant.





A titre d’exemple, on recense aujourd'hui, 15 millions de Français de plus 60 ans. Ils seront 20 millions d'ici 2030 et l'INSEE prévoit qu'à l'horizon 2060, leur nombre pourrait progresser de 80 %. La demande de logements adaptés va croître. Autre avantage des résidences seniors : les personnes âgées sont stables. Le propriétaire du bien n’a donc pas à redouter un turn-over locatif soutenu et les risques de dégradation allant avec.





Dernier point clé : les résidences services sont destinées à héberger des personnes sur le long terme et la réglementation peut évoluer au fil du temps. C’est notamment le cas pour les EPHAD où les normes sont de plus en plus draconiennes. Raison pour laquelle on choisira un programme dont l’architecture est conçue pour évoluer au fil du temps, ce type de réalisation étant plutôt l’apanage des promoteurs de renom.