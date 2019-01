Immobilier : combien d'années de revenus vous faut-il pour acheter un bien dans votre région ?

Pour ceux qui se lancent dans l'achat de leur résidence principale, c'est une autre manière de se représenter l'ampleur de la dépense. Il ne s'agit ni d'observer le prix moyen du mètre carré, ni la durée moyenne du crédit. Mais plutôt d'évaluer le nombre d'années de revenus qu'il faut consacrer à cette acquisition. Selon les calculs de LPI-SeLoger, dévoilés vendredi 10 janvier par le premier site français d'annonces immobilières, 4,7 années de revenus sont en moyenne nécessaires pour acquérir son logement dans le marché de l'ancien et 4,2 années dans celui du neuf.





Le nombre d'années diffère bien sûr fortement d'une région à l'autre et selon que le logement soit ancien ou neuf, selon cette étude qui s'appuie sur les données de l'Observatoire du Financement du Logement de CSA. Pour chaque région, sont pris en compte la moyenne de l'ensemble des revenus du ménage pour l'octroi d'un prêt (revenus d'activité, revenus du patrimoine tels que fonciers ou financiers, revenus de transfert tels que les allocations familiales ou le RSA par exemple). Ce qui inclut donc les prix au mètre carré et les surfaces des logements (par exemple, en moyenne, en Ile-de-France : 72,7 mètres carrés dans l'ancien et 63,5 m2 dans le neuf ; en Auvergne : 91 m2 et 80,6 m2 ; en Poitou-Charentes : 93,1 m2 et 77,6 m2).