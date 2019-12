Immobilier : correspondez-vous au portrait robot de l'acheteur Une carte de France scrutée à la loupe / Photo d'illustration − iStock

ACHAT - Le courtier meilleurtaux.com a établi mardi le profil de son emprunteur type en 2019. A l'échelle nationale, il a 36 ans et emprunte 223.000 euros sur 21 ans et demi. Cette moyenne cache de grandes disparités d'une localité à l'autre. Découvrez le portrait robot dans les principales grandes villes.

Il est au milieu de la trentaine, achète pour la première fois et emprunte plus de 200.000 euros sur plus de 20 ans. Tel est le portrait robot de l'acheteur immobilier (hors renégociation) en 2019, selon meilleurtaux.com, un réseau de 330 agences de courtage en crédit immobilier et en assurance de prêt. Le courtier publie en effet ce mardi 3 décembre une synthèse à l'échelle de la France accompagnée d'un focus sur les grandes villes. Voici dans le tableau ci-dessous les principales moyennes qui s'en dégagent (si vous ne visualisez pas l'infographie, cliquez ici).

Revenus : 4.549 euros

Les revenus des emprunteurs se situent en moyenne, pour l'ensemble du foyer, à 4.549 euros nets en 2019 (contre 4.376 euros en 2018). Ces niveaux qui ont donc peu évolué d'une année sur l'autre demeurent cependant clairement inférieurs à ceux des années précédentes (plus de 5.100 euros en 2017 et près de 5.500 euros en 2016). D'une agglomération à l'autre, les écarts sont abyssaux : de 3.195 euros à Perpignan à 8.746 euros à Paris par exemple. Un record pour la capitale tandis qu'à l'inverse une baisse est observée à Montpellier, Bordeaux, Nantes et Marseille.

Age : 36 ans et 1 mois

En très légère hausse d'à peine un mois par rapport à 2018, l'âge des emprunteurs s'élève en moyenne à 36 ans et 1 mois en 2019. Près des deux tiers (64%) ont moins de 40 ans et près d'un quart (24%) a moins de 30 ans. La part des primo-accédants se situe quant à elle à 70%.

Montant emprunté : 223.000 euros

Atteignant 223.000 euros en 2019, le montant moyen emprunté a augmenté de 6.300 euros par rapport à 2018 (216.662 euros), toujours selon meilleurtaux.com. Forcément avec des taux d'intérêt des crédits immobiliers qui n'ont jamais été aussi bas, les acquéreurs peuvent emprunter des sommes plus importantes pour le même coût. Le montant moyen de la transaction atteint pour sa part 236.900 euros, en comptant l'apport. A noter qu'en cette fin d'année volant de record en record, les taux se sont établis en moyenne en novembre à 1,19% pour l'accession dans le neuf et 1,13% dans l'ancien (hors assurance et coût des sûretés et toutes durées confondues), selon le dernier Observatoire Crédit Logement / CSA, également dévoilé ce mardi et qui fait référence sur le sujet.

En vidéo La Chronique éco : Immobilier, la hausse jusqu'à quand ?

Apport : 13.900 euros

En nette baisse par rapport à l'an dernier, l'apport médian est tombé à 13.900 euros (contre 18.000 en 2018). Un record qui s'explique par le fait que les établissements bancaires ont baissé leurs exigences cette année. En outre, "les taux d’intérêt extrêmement bas, qui permettent un emprunt très peu coûteux, ont permis aux Français de limiter considérablement le recours aux fonds propres ou mieux encore à ceux ne disposant que de très peu d'épargne d'accéder à la propriété", explique Maël Bernier, la porte-parole du réseau de courtiers. Il n'est d'ailleurs pas rare que les acheteurs se voient accorder un crédit sans aucun apport. C'est le cas de la moitié des emprunteurs au Havre, au Mans, à Clermont-Ferrand et à Perpignan.

Durée : 21 ans et 6 mois

Profitant du repli des taux d'intérêt, les emprunteurs ont allongé la durée de leur prêt. Celle-ci a atteint ainsi 21 ans et 6 mois en moyenne en 2019, soit la durée la plus longue jamais observée. "Les politiques des banques qui ont multiplié les produits sur 25 ans ont eu un effet direct sur la durée moyenne des emprunts contractés, ainsi plus de 40% des prêts se sont signés sur cette durée en 2019 alors que dans les dix dernières années, elle variait entre 18 et 20 ans", rappelle Maël Bernier.