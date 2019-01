Immobilier : correspondez-vous au portrait-robot de l'emprunteur type ?

Il a 38 ans et emprunte 168.114 euros sur 20 ans et 9 mois. Tel est le portrait robot des personnes ayant souscrit un crédit immobilier en décembre dernier, selon les statistiques présentées dans le Baromètre mensuel de La centrale de financement, un réseau de courtage en prêts immobiliers. En détails, les revenus annuels perçus au sein du ménage concerné s'élèvent à 52.457 euros et ce dernier consacre un apport représentant 12% de son achat.





Quand il s'agit d'acheter un bien immobilier pour la première fois, l'acquéreur type a 32 ans et son ménage perçoit 38.984 euros de revenus annuels. Le prêt s'élève alors à 148.807 euros et il est souscrit sur 22 ans et 1 mois. Lorsque ce n'est plus un premier achat, tous les critères montent (41 ans, 61.870 euros de revenus, 181.243 euros empruntés), sauf la durée du prêt qui tombe alors à 19 ans et 10 mois . En outre, la majorité écrasante des emprunteurs (82%) financent leur résidence, tandis que 17% achètent une résidence secondaire et à peine 1% réalisent un investissement locatif, toujours selon le profil type des emprunteurs de décembre.