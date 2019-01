Immobilier : Paris toujours dans le top 5 des villes préférées des grandes fortunes mondiales

Los Angeles et Toronto occupent les troisième et quatrième positions. Ces deux secteurs connaissent notamment un essor des programmes de construction de luxe neuves. La métropole californienne attire pour sa part surtout dans ses banlieues chic telles que Beverly Hills et Bel Air. Et directement sur la côte, Malibu et Santa Monica remportent également un franc succès.





La plus grande ville du Canada séduit quant à elle surtout la riche clientèle canadienne et américaine. Les anciennes demeures de maître à minimum 10 millions d'euros et les maisons contemporaines à au moins 5 millions d'euros du quartier huppé de Rosedale sont particulièrement prisées.