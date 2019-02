Immobilier : elle peut aller jusqu'à 12.000 euros, pouvez-vous bénéficier de l'aide de l'Anah pour mieux vous chauffer ?

Il convient tout d'abord de vérifier son éligibilité aux aides aux travaux de l'Anah. Pour cela, il faut se munir de son avis d'imposition et se connecter sur Monprojet.anah.gouv.fr. Le cas échéant, il convient de créer un compte personnel en ligne afin de déposer son dossier. Vient ensuite la mise en relation avec des professionnels chargés de conseiller et accompagner les bénéficiaires. Plus d'informations sur le site officiel FAIRE ou auprès d'un conseiller à joindre au 0.808.800.700.





A noter que la subvention n'est jamais accordée de droit. Son attribution est décidée au niveau local en fonction du projet. Les aspects économique, social, environnemental et technique sont étudiés.