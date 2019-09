Immobilier : elle peut aller jusqu'à 12.000 euros, pouvez-vous bénéficier de l'aide de l'Anah pour mieux vous isoler ?

ÉCOLOGIE - L'Agence nationale de l'habitat (Anah) peut verser aux propriétaires, dont les revenus ne dépassent pas certains plafonds, des subventions pour réaliser des travaux destinés à faire baisser la facture de chauffage. L'aide maximale atteint par exemple 12.000 euros pour une facture s'élevant à 20.000 euros HT. Conditions, barème, démarche... focus sur le dispositif.

Sa contribution au financement de ce type de travaux chez les particuliers passe essentiellement par le programme "Habiter mieux", qui comporte deux offres : " Habiter mieux agilité" et "Habiter mieux sérénité" . Voici en quoi consiste ces dispositifs et les conditions pour y prétendre.

Cet établissement public fait en effet de la lutte contre la précarité énergétique sa priorité. Parmi d'autres missions, il a ainsi consacré 527 millions d'euros à la rénovation énergétique de 62.000 logements l'an dernier. Et ses objectifs ont été revus à la hausse pour 2019.

Votre logement est une passoire énergétique ? Si vous souhaitez améliorer son isolation ou remplacer votre système de chauffage - et par la même occasion faire baisser votre facture d'énergie -, sachez que vos travaux peuvent être subventionnés par l'Agence nationale de l'habitat (Anah).

A noter qu'il existe deux niveaux maximum d'aides : le premier (le plus élevé) peut être attribué aux ménages aux ressources "très modestes", le second à ceux ayant des "ressources modestes". Voici ci-dessous la grille 2019 de l'Anah.

Les plafonds de revenus à ne pas dépasser sont actualisés tous les ans et dépendent de la localisation du logement (Ile-de-France ou autres régions) et du nombre de personnes composant le ménage. Les montants pris en compte correspondent au revenu fiscal de référence (RFR) inscrit sur la feuille d'impôt. Pour les dossiers déposés en 2019, c'est le RFR de l'année 2018 qui compte.

Pour quels logements et quels travaux ?

En outre, si vous n'avez pas pu bénéficier d'un accompagnement gratuit pour le montage technique de votre dossier, des aides forfaitaires ( 573 euros dans le cadre du programme "Habiter mieux sérénité" et 153 euros pour "Habiter mieux agilité") sont également envisageables pour participer aux dépenses engagées.

Pour un ensemble de travaux de 17.000 euros HT, une famille de quatre habitant en Ile-de France, et dont le RFR s'élève à 40.000 euros, la subvention éventuellement accordée s'élève à 10.200 euros (aide de 8.500 euros et une prime de 1.700 euros).

Voici les taux et les plafonds pour un seul type de travaux ("Habiter mieux agilité") :

Il convient tout d'abord de vérifier son éligibilité aux aides aux travaux de l'Anah. Pour cela, il faut se munir de son avis d'imposition et se connecter sur Monprojet.anah.gouv.fr. Le cas échéant, il convient de créer un compte personnel en ligne afin de déposer son dossier. Vient ensuite la mise en relation avec des professionnels chargés de conseiller et accompagner les bénéficiaires. Plus d'informations sur le site officiel FAIRE ou auprès d'un conseiller à joindre au 0.808.800.700.

A noter que la subvention n'est jamais accordée de droit. Son attribution est décidée au niveau local en fonction du projet. Les aspects économique, social, environnemental et technique sont étudiés.