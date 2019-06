Immobilier : la baisse des taux continue, quelles mensualités sur 15, 20 ou 25 ans ?

Toujours plus avantageux ! Les taux d'intérêt des crédits immobiliers ont continué de baisser au mois de mai. Par exemple, selon le dernier baromètre de La centrale de financement, ils se situent pour un emprunt de 200.000 euros en moyenne à 1,10% sur 15 ans, 1,30% sur 20 ans et 1,54% sur 25 ans. Un mois plus tôt, c'était respectivement 1,15%, 1,35% et 1,61%.





Dans ce contexte de prêts quasiment gratuits (du fait que les taux soient proches de l'inflation), la durée d'emprunt a tendance à augmenter pour atteindre en moyenne 20 ans et 10 mois tous dossiers confondus. Ceux qui achètent leur premier logement poussent même cette durée à 22 ans et 2 mois en moyenne.