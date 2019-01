Immobilier : le Brexit va faire monter les prix à... Paris

Par la même occasion, le Brexit est donc susceptible de faire monter les prix dans certains quartiers de Paris. Le réseau d’agences immobilières haut de gamme Barnes, constatait déjà fin novembre dans une analyse publiée sur son site, que "depuis environ six mois, 5% à 10% de ses ventes réalisées dans le Marais, les 6e, 7e, 9e et 18e arrondissements se faisaient auprès de Français qui rentrent de Londres et d’Européens de Londres qui s’installent à Paris. Dans les quartiers plus familiaux, les 8e, 16e et 17e arrondissements, ainsi que Neuilly, entre 8 et 12% des transactions sont concernées".





Celle clientèle venant "avec des références de prix différentes des nôtres" (en moyenne, le mètre carré est 1,8 fois plus élevé à Londres qu'à Paris), les prix sont tirés vers le haut, toujours selon Barnes. Ainsi, le seuil des 25.000 euros par mètre carré a par exemple été dépassé pour certains biens exceptionnels dans le Marais, où "un quart des acheteurs viennent de Londres".