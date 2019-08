Immobilier : le marché est-il devenu fou ?

C'est le moment ou jamais d'acheter. On nous le dit et on nous le répète. Les taux des crédits immobiliers sont historiquement bas. Mais le prix de l'immobilier explose. Qui sont ces Français qui peuvent encore acheter ? Les prix augmentent-ils partout ?



