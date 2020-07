Immobilier : les avantages à investir en SCPI

Les SCPI (4,40 % de rendement moyen en 2019) sont 2 à 3 fois plus rentables que les fonds en euros des contrats d’assurance-vie (environ 1,5% en 2019) et elles constituent une alternative solide à l'achat d'un bien immobilier en direct. Non corrélées aux marchés boursiers, elles permettent à la fois de disposer de revenus réguliers et de constituer un patrimoine immobilier transmissible à ses enfants.

Strictement contrôlées par l’Autorité des Marchés Financiers, le gendarme français de l’épargne, elles ont pour objectifs l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif. Selon les catégories de SCPI, les fonds collectés auprès des investisseurs sont placés dans plusieurs types d’actifs, ce qui permet de mutualiser les risques.

Sur le marché, on trouve par exemple des SCPI comme Eurovalys qui investit dans l’immobilier de bureaux en Allemagne ; Activimmo tournée vers les locaux d’activité (entrepôts, etc.) ou encore des SCPI thématiques telles que Pierval Santé, spécialisée dans les investissements immobiliers couvrant le spectre de l'immobilier santé.

En contrepartie de sa mise de fonds, l’investisseur reçoit des « parts » de SCPI. Elles lui garantissent le versement de loyers réguliers, nets de frais de gestion, d’assurance et de taxe foncière. Ces revenus constituent un solide bouclier contre l'inflation, car les loyers sont indexés sur la hausse des prix. Par ailleurs, la valeur des parts peut être revalorisée chaque année (+ 1,20% en 2019) selon l’évolution du marché immobilier. Si on combine, loyer et revalorisation du prix des parts, le taux de rendement interne (TRI) des SCPI est l’un des plus performants du marché (5,6% de performance globale en 2019).

