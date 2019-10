Baisse des taux immobilier : les propriétaires de plus en plus jeunes

JT 20H - L'accession à la propriété se fait de plus en plus tôt : l'âge moyen des primo-accédants est désormais de 32 ans ! Cela s'explique par des taux d'intérêt historiquement bas, avec moins de 1% pour un emprunt sur vingt ans. Nous avons rencontré de futurs propriétaires dans le Val-de-Marne.

Trente-deux ans, c'est désormais l'âge moyen des primo-accédants, autrement dit les personnes qui achètent leur tout premier bien immobilier. Pourtant, si les taux incroyablement bas incitent à acheter, les prix des appartements et des maisons ont, eux aussi, beaucoup grimpé. Dans certaines villes, cela implique même d'acheter une surface moins grande qu'il y a quelques mois. Pas assez cependant pour décourager celles et ceux qui ne veulent plus dépenser des fonds dans un loyer.