Immobilier : vous n'avez pas de garant ? Il existe quand même des solutions pour louer

Plus particulièrement destinée aux étudiants étrangers, GarantMe est quant à elle associée aux assureurs Galian et MMA. Il appartient au locataire de communiquer ses revenus et pièces justificatives en ligne. Si son profil est assez solide, un certificat qui peut être présenté au bailleur lui est transmis dans les 24 heures. Ce n'est qu'au moment de signer le bail que le règlement de cette caution est demandé, en une seule fois, aux locataires. Elle s'élève à 3,5% du montant du loyer charges comprises pour toute la durée du bail (surcoût en cas de colocation). Par exemple, 378 euros en tout pour un bail de 12 mois avec un loyer de 900 euros.





A noter enfin qu'une caution bancaire peut être activée à condition de disposer de fonds conséquents. Il est généralement demandé au locataire de verser plusieurs mois de loyer sur un compte bloqué. Là aussi, en cas d'impayé, la banque qui se porte garante s'engage à régler le loyer au bailleur.