Immobilier : les taux baissent encore, sur 25 ans, pour les meilleurs profils

Tous profils confondus, les taux moyens restent tout aussi impressionnants, même s'ils n'ont quasiment pas bougé en un mois sur ces deux durées : 1,29% sur 20 ans (-0,01%) et 1,55% sur 25 ans (+0,01%). Et s'il fallait dresser un portrait robot de l'emprunteur type du mois de juin, ce serait un homme de 38 ans, dont les revenus annuels atteignent 54.349 euros (pour le ménage). Il emprunte 186.995 euros sur 20 ans et 10 mois, avec 44.566 euros d'apport (13,4%).





Pour les seuls primo-accédants, le montant est plus faible et la durée plus longue. Ils sont pour leur part âgés de 33 ans, disposent de revenus annuels de 40.470 euros et empruntent 163.112 euros sur 22 ans et 1 mois.