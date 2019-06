Logement social : savez-vous que vous pouvez acheter votre HLM ?

Dans le cas de l'achat par le locataire en place, le logement (appartement ou maison) doit généralement avoir été construit ou acheté par un bailleur social depuis plus de 10 ans. Il doit également être en bon état et ne pas être une passoire énergétique. Différents documents écrits, y compris les travaux réalisés les cinq dernières années et les futurs travaux envisagés, doivent être fournis par le bailleur avant l'opération.





A noter qu'il est rare que tout l'immeuble soit vendu d'un coup, la copropriété peut ainsi être partagée entre les particuliers ayant acquis les lieux et l'organisme HLM continuant de louer les autres appartements.