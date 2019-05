Immobilier : loin du ralentissement annoncé, la hausse des prix est toujours là (surtout à Paris)

Un nouveau record a été atteint : 985.000 transactions immobilières dans l'ancien ont été conclues sur les douze mois écoulés en France, selon les indices Notaires-Insee publiés ce jeudi 23 mai. C'est 20.000 ventes de plus qu'un an plus tôt. La vitalité de ce marché s'accompagne d'une progression continue des prix. Celle-ci met fin aux interrogations qui avaient émergé en début d'année quant à un possible ralentissement du marché.





Au premier trimestre, à l'échelle du pays, les montants des transactions ont ainsi augmenté en moyenne de 3% par rapport à la même époque l'an dernier. Cette hausse est comparable à celle observée au premier trimestre 2018 par rapport à celui de 2017 (+3,2%). Elle confirme le dynamisme du marché porté par l'attractivité des taux d'intérêt des prêts immobiliers, extrêmement bas depuis 2016.