Immobilier : mieux vaux emprunter avant 60 ans

Dans l'Hexagone, les retraités rencontrent souvent des difficultés à emprunter. Six refus sur dix concernent les dossiers de prêts immobiliers des seniors. Pour cause, leur état de santé inquiète les assureurs. Et les dossiers acceptés coûtent très cher. Y a-t-il des recommandations à suivre pour alléger la facture ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.