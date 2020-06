Mon cher balcon : un atout pour les appartements à vendre depuis le confinement

Même constat sur le terrain au sein des agences Era : "Le confinement a eu un impact très net sur les besoins immobiliers exprimés", observe de son côté Eric Allouche, le directeur exécutif du réseau en France. Pour ceux qui ne sont pas prêts à quitter le cœur des grandes métropoles pour vivre dans véritablement plus grand à budget équivalent, "la présence d'un balcon ou d'une terrasse est indiscutablement considérée comme un plus. Même si à Paris ou en première couronne, où la demande reste assez forte, l'absence de ce critère ne signifie pas pour autant que le bien ne se vendra pas", nous indique-t-il.

Ils ont permis de profiter, malgré tout, de l'extérieur pendant le confinement. Les balcons et terrasses ont en effet fait le bonheur -ou amoindri l'effet d’enfermement- des habitants des grandes villes pendant cette période si particulière. Si bien qu'en agence immobilière, "nous constatons effectivement une demande sensiblement accrue des espaces extérieurs -y compris de maisons avec jardins- depuis le déconfinement", indique ce mardi 16 juin à LCI Richard Tzipine, directeur général du spécialiste de l'immobilier de prestige Barnes et en charge des agences franciliennes.

Côté prix, ces accès à l'extérieur ont une coût. Dans les grandes villes, une terrasse ou un balcon fait en effet grimper la valeur d'un appartement de 8,8% en moyenne, selon une étude* du spécialiste de l'estimation immobilière en ligne Meilleurs Agents dévoilée fin mai. Plus l'étage est élevé, plus la valeur monte, avec en moyenne +14,1% si le bien se situe au dernier étage.

La surface joue bien sûr aussi, avec un prix pouvant grimper jusqu'à 30% pour des extérieurs de plus de 50 m². Enfin, toujours selon cette analyse statistique, des disparités existent selon les villes et la douceur de leur climat. Ainsi, une terrasse à Marseille (+15.9%) augmente deux fois plus le prix d’un appartement que si elle était située à Paris (+8.4%) et quatre fois plus qu'à Lille (3.6%). Mais ces biens, déjà prisés avant la crise sanitaire, n'ont pas pour autant vu leur valeur s'envoler au sortir du confinement. Ou l'effet n'est pas encore mesurable.