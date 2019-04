Immobilier : on a testé la nouvelle appli qui vous donne les prix de vente réels à côté de chez vous

C'est un outil de plus pour évaluer un bien immobilier. Que vous souhaitiez vendre ou acheter, le ministère de l'Economie donne désormais totalement accès à une mine d'informations sur les transactions effectuées ces cinq dernières années. Depuis ce mercredi 24 avril, tout un chacun peut ainsi prendre connaissance, pour la localisation de son choix (à l'exclusion de Mayotte et de l'Alsace-Moselle), notamment du prix brut des ventes qui ont eu lieu. Ni les éventuels honoraires d'agence, ni les frais de mutation (communément appelés frais de notaire) ne sont compris dans le prix affiché.





Cette immense base de 15 millions de données foncières, créée en 2010 et initialement baptisée Patrim, est issue des informations détenues par l'administration fiscale (actes enregistrés chez les notaires et cadastre). Jusqu'ici, ces éléments étaient déjà accessibles aux contribuables via leur espace personnel sur Impots.gouv.fr. Mais la consultation nécessitait de s’identifier et d'indiquer le motif de sa recherche (déclaration d'Impôt sur la fortune immobilière, contrôle fiscal, vente ou acquisition potentielle...). L'accès était en outre limité à 50 recherches sur 3 mois.