Immobilier : où habitent les 58% de propriétaires que compte la France ?

La France, pays de propriétaires ? Tout dépend de la ville. Si, à l'échelle du pays, 58% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale, cette moyenne cache en réalité de grandes disparités d'une localité à l'autre. Ce taux passe ainsi de 41% en moyenne dans les communes de plus de 10.000 foyers à 78% dans celles en comptant moins de 1.000, selon une étude réalisée par le cabinet CM Analytics et présentée ce mardi 16 juillet conjointement par l'Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi) et le réseau de courtiers Voufinancer.





Les auteurs de l'enquête établissent en effet une corrélation entre le taux de propriétaires et la tension du marché immobilier local, c'est-à-dire le rapport de force entre le nombre d'acheteurs et de vendeurs. Ainsi, en zone A (agglomération de Paris, Côte d'Azur, partie française de l'agglomération genevoise), où l'offre est considérée comme très insuffisante, le taux n'est en moyenne que de 46%. En zone B1 (grandes métropoles régionales et grande couronne parisienne), il atteint 50%. En zone B2 (villes périurbaines), il monte à 57%. Et en zone C (campagne), il culmine à 72%.