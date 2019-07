REGARDEZ >> On a mis à jour le Monopoly avec les vrais prix de Paris

Exit la rue de la Paix et l'avenue des Champs-Elysées. N'en déplaise aux joueurs de Monopoly, les adresses les plus chères de Paris se situent actuellement sur l'avenue Montaigne et la place Dauphine. La valeur de l'immobilier a tant changé depuis la première version française du jeu en 1936 (un an après la première édition américaine), que nous nous sommes amusés à rebaptiser les rues du plateau en tenant compte de la réalité du marché d'aujourd'hui (voir vidéo ci-dessus).





Pour remplacer ces 22 cases, nous avons consulté les estimations de prix, au 1er juin 2019, du site MeilleursAgents. Afin de ne pas nous perdre dans les 6.000 rues de Paris, nous nous sommes concentrés sur trois listes fournies par ce spécialiste de l'immobilier : les 5 rues les plus chères, les 5 rues les moins chères et les 40 principales artères de la capitale. Nous avons retenu les 2 localisations les plus coûteuses mais écarté les 5 plus abordables du simple fait qu'elles sont très peu connues.