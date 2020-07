Placer son argent : le bon plan SCPI

On le sait, la pierre a toujours été une valeur sûre pour qui souhaite investir. Et les épargnants français l’ont bien compris. Mais dans une grande majorité des cas, l’investissement dans l’immobilier locatif est souvent une contrainte de gestion et parfois source de problèmes. Des dispositifs existent pour les épargnants souhaitant profiter des rendements et des perspectives favorables de l’immobilier, sans se soucier de la gestion : l’acquisition des parts de Sociétés Civiles de Placements Immobilier ou des SCPI.

Les livrets d’épargne, aux taux de rendement bas, génèrent des profits dérisoires pour de nombreux épargnants qui préfèrent laisser leur argent sur le compte courant. Même l’assurance-vie en fonds en euros affiche des performances décevantes (1% en 2020 selon les premières prévisions), en deçà du seuil critique de l’inflation. Le constat est là : ces modes d’épargne n’améliorent pas votre pouvoir d’achat.

L’immobilier, et en particulier les SCPI de rendement, ressortent comme les grandes gagnantes dans le contexte actuel. Les meilleures SCPI peuvent distribuer un rendement pouvant atteindre jusqu’à 6% net, sans oublier la revalorisation du prix de la SCPI qui peut intervenir au cours de l’année (+1.2% en moyenne en 2019). Pas étonnant que les épargnants se tournent vers l’achat des parts de SCPI pour placer leur épargne ou une importante somme d’argent, suite à un héritage ou une vente immobilière.

« De plus en plus d’épargnants choisissent l’achat des parts de SCPI afin de rentabiliser leurs avoirs. Parmi les SCPI les plus prisées, on retrouve les SCPI européennes et les SCPI logistique. » indique Lionel Benhamou, fondateur associé de la plateforme La Centrale des SCPI.