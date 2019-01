Immobilier : prix, ventes, taux… découvrez ce qui attend le marché cette année

Autant d'incertitudes qui jouent sur le marché immobilier et qui apparaîtront sans doute dans les prochains chiffres portant sur les premiers mois de l'année, pressent encore Thomas Lefebvre. En dépit de ces quelques freins, le marché reste de toute façon porté par des taux d'emprunt très avantageux et qui semblent devoir le rester malgré la reprise de l'inflation (+1,6% sur un an, selon les dernières prévisions de l'Insee).





"La banque centrale européenne (BCE) a en effet récemment maintenu son engagement de conserver des taux d'intérêt à un niveau très bas, au moins jusqu'à cet été", explique-t-on encore chez MeilleursAgents. Ces taux influencent clairement les taux des prêts immobiliers proposés par les banques. Ce qui laisse penser que les conditions d'emprunt vont rester très favorables. Même si nous n'avons pas de boule de cristal.