Immobilier : qui profite de la baisse des taux ?

L'Hexagone est un pays de propriétaire. Les Français vont acheter, cette année 2019, plus d'un million de logements. Pourtant, depuis un an, les prix de l'immobilier ne cessent de grimper. Comment expliquer cet engouement ? À qui profite cette ruée vers la pierre ? Les éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus.



