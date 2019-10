Immobilier : une bulle prête à éclater ?

DÉCRYPTAGE - Dans sa chronique "Les indispensables", Fabien Crombé est revenu ce mercredi 2 octobre 2019 sur le risque de bulle immobilière à Paris.

L'Hexagone enregistre un record de transactions immobilières. En un an, on a franchi la barre du million dans l'ancien. Mais les prix ne cessent de flamber dans les grandes villes et cela devient très compliqué d'acheter. Paris rentre dans le cercle très fermé des sept villes mondiales où un krach immobilier est fortement risqué, selon une étude de la banque suisse UBS. Cette bulle est-elle prête à exploser ?



