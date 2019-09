Une taxe foncière en hausse de 136%, vraiment ?

À LA LOUPE - L'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) s'émeut des récentes hausses de taxe foncières observées à travers le territoire. Des hausses qui s'élèveraient jusqu'à 136% pour certains contribuables. Faut-il se fier à ce chiffre, largement relayé ?

De nombreux articles s'appuyaient sur les déclarations de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), réseau qui revendique 250 000 adhérents et "défend les droits des propriétaires". Son directeur général, Pierre Hautus, évoque un "coup de force de l'administration fiscale" et mentionne dans les colonnes du Parisien des hausses pouvant aller jusqu'à 136%. L'UNPI ajoute que les hausses les plus significatives s'observent en Isère ainsi que dans des départements auvergnats.

Alors que le gouvernement prépare un calendrier pour supprimer totalement la taxe d'habitation, des milliers de propriétaires ont reçu durant l'été un courrier du fisc. Cette missive les a informés d'une hausse à venir (et non rétroactive) de leur taxe foncière. Ces augmentations, parfois conséquentes, ont été largement relayées par les médias.

La direction générale des Finances publiques (DGFIP) confirme à LCI que des réévaluations de taxes foncières "ont lieu chaque année", et qu'il s'agit "de procédures tout à fait classiques". Pour les comprendre, il faut rappeler que le calcul de la taxe foncière s'effectue à partir de la valeur locative d'un bien (maison, appartement…). Si cette valeur évolue à la hausse ou la baisse – un cas de figure plus rare -, l'administration fiscale fera évoluer en conséquence le montant de la taxe foncière.

Sur quoi s'appuie le calcul de la valeur locative ? "Sur l'environnement direct et indirect", résume la DGFIP. "Cela désigne ce qui peut être modifié dans le logement ou l'immeuble et à l’extérieur (balcon, terrasse, salle de bain supplémentaire…), mais aussi ce qui se passe autour. La création d'une école, la réfection de la voirie ou l'installation d'un nouvel arrêt de bus sont par exemple pris en compte." Tous ces éléments, mis bout à bout, permettent d'effectuer les calculs.

Lorsqu'on lui présente la hausse de 136% mise en avant par UNPI, l'administration fiscale se montre perplexe. Après quelques investigations, elle parvient à mettre la main sur l'avis de taxe foncière du propriétaire concerné. LCI a pu consulter ce document – anonymisé au préalable -, et a observé que le contribuable en question, résidant en Isère, payait en 2018 la somme de 625 euros. Pour 2019, il devra s'acquitter d'une taxe foncière 693 euros, soit une hausse de 10,9%.

L'augmentation n'est pas négligeable (à l'instar de celle observée par nombre de propriétaires), mais nous sommes loin de la hausse de 136% annoncée par l'UNPI. Ce pourcentage correspond en réalité à la différence entre le montant de l'impôt payé en 2018 et à celui de la valeur locative réévaluée pour 2019 (soit 1480 euros), deux valeurs qui ne désignent pas les mêmes choses.

En résumé, le propriétaire pris en exemple verra bien sa taxe foncière augmenter cette année, mais dans des proportions plus raisonnables qu'annoncées. Entre la valeur de l'impôt à payer et le montant de la valeur locative utilisée pour calculer ledit impôt, la confusion est facile. "On ne peut pas en vouloir à cette personne", estime Me Vincent Garcia, avocat fiscaliste à Paris, "ce n'est pas évident de s'y retrouver lorsque l'on n'est pas un professionnel". Il explique par ailleurs que la valeur locative reste assez obscure pour les particuliers, "car elle est fixée de son côté par l'administration fiscale sur la base des informations qu'elle a récoltées".