Immobilier : vérifiez combien de m² vous auriez en plus (ou en moins) en achetant

Faut-il sauter le pas de la propriété ? Le gain éventuel de surface dépend de la ville dans laquelle on habite et de l'état du marché immobilier. Une étude comparative conjointement réalisée par le courtier Vousfinancer et la plateforme d'estimation immobilière Meilleurs Agents, publiée ce jeudi 24 septembre, fait le calcul dans plus de 150 communes de plus de 30.000 habitants (seule Paris est représentée pour l'Ile-de-France).

En dépit d'un contexte de prix élevés, dans une petite moitié d'entre elles, acheter son logement plutôt que le louer ouvre les portes à davantage de surface pour une même dépense mensuelle (remboursement de crédit ou loyer) selon cette analyse*. A condition d'obtenir un crédit. "Pour cela, il faut avoir un apport personnel de 10 % du montant du bien, une situation professionnelle stable et une mensualité de crédit ne dépassant pas un tiers de son salaire. Bonne nouvelle, les banques privilégient actuellement les acheteurs de résidence principale plutôt que les investisseurs. Et acheter n’est pas plus risqué que louer, car il est possible de faire baisser - voire de suspendre - ses mensualités quelques mois en cas de coup dur, ce qui n'est pas facile avec un loyer", explique Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.