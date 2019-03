Immobilier : mais pourquoi les femmes paient-elles plus cher leur crédit ?

C'était sans compter, explique Magnolia.fr, sur les effets inattendus d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui interdit depuis 2012 les différences de primes entre les deux sexes... en vertu du principe d'équité. Le comparateur d'assurance assure que cette mesure a entraîné une augmentation des primes payées par les femmes. Et aujourd'hui, il observe que 56% des souscripteurs à un contrat d'assurance-emprunteur sont des hommes.





L'écart se creuse davantage pour les emprunteurs seuls, qui sont à 68% des hommes. En cause, toujours, les inégalités salariales. Selon le comparateur d'assurance, les femmes gagnent en effet en moyenne 25% de moins que les hommes par an (17% en équivalent temps plein). A poste et expérience équivalents, leur rémunération est 12,8% inférieure.