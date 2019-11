Proposition de loi pour réformer l’accession à la propriété : qu’est-ce que cela changerait ?

Le point principal se situe dans la proposition 48 . Jean-Luc Lagleize y suggère de "créer un nouveau droit de propriété fondé sur la dissociation entre le foncier et le bâti". Plus précisément, un acheteur pourrait alors acheter une maison neuve, comme c'est le cas actuellement. Mais la transaction n'inclurait pas le terrain. Ce dernier resterait la propriété d'un organisme public ou d'une collectivité locale et serait loué au propriétaire de la maison construite. Le député affirme que l'acheteur verrait alors le prix de la transaction baisser de 30%.

Le nouveau dispositif, s'il venait à être voté en l'état -ce qui n'est absolument pas garanti à ce stade-, s'appliquerait uniquement aux logements neufs et uniquement dans les zones dites "tendues" (Paris, la région parisienne et les grandes villes principalement) où la spéculation fait grimper les prix. "Nous ne devons plus laisser la seule loi de l'offre et de la demande, conjuguée à la cupidité humaine traditionnelle, créer une bulle d'enrichissement de quelques-uns, au détriment de notre cohésion sociale", martèle Jean-Luc Laglaize dans son rapport.

Le ministère du Logement et de la Ville examine la proposition.