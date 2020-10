La SCPI : investir en immobilier sans sortir de chez soi ? AdobeStock

EPARGNE / Le e-commerce bouillonne comme jamais auparavant. Les Français achètent de plus en plus en ligne, pour profiter des très bonnes affaires du web. Après l’alimentaire, le bricolage, le textile, c'est au tour de l'investissement immobilier de franchir le cap et de vivre sa mue digitale. Les épargnants surfent par milliers sur des plateformes digitales comme La Centrale des SCPI pour placer leur argent dans de la pierre depuis leur canapé.

Est-ce réellement possible d'investir dans l’immobilier sans mettre le pied dehors et de jouir d'un rendement jusqu'à 6% net ? Direction les coulisses de la SCPI ou Société civile de placement immobilier, le placement d'épargne immobilière qui cartonne et qui rapporte en 2020 !

Pourquoi les Français succombent à la SCPI pour investir leur argent ?

La SCPI bat des records de collecte année après année et les professionnels sont encore optimistes pour cette fin d'année. Décryptons son fonctionnement pour mieux comprendre cet engouement national en le comparant à l'acquisition d'un appartement locatif. Si vous décidez d'acquérir des parts de SCPI pour placer votre argent plutôt qu'acheter un appartement, vous éviterez les situations qui arrivent systématiquement dans la vie d’un tel investissement : perdre votre énergie à visiter des appartements trop chers, payer des charges de copropriété faramineuses, avoir des loyers impayés et débourser de lourds frais de justice. Tout cela est fini avec la SCPI. La SCPI a réinventé la façon d'investir en immobilier et elle est indiscutablement en phase avec l'attente des épargnants à notre époque. L'épargnant confie son argent à des sociétés de gestion professionnelles qui investissent avec agilité sur différentes thématiques immobilières. Le choix est vaste : la santé (cliniques, EHPAD …), l'alimentaire (commerce de bouches, supermarchés), le E-Commerce (entrepôt logistique) en France et en Europe. Chaque trimestre la société de gestion verse à l'épargnant un loyer net au prorata de son investissement sur son compte bancaire. Les meilleures SCPI distribuent plus de 6% de rendement, de quoi faire pâlir l'assurance vie en fond euros. Comme le souligne Gabriela Kockova, manager de la plateforme spécialisée La Centrale des SCPI : « Acheter un appartement pour le louer relève du parcours du combattant à la fois physique et morale. Il est plus confortable d'investir en immobilier au chaud depuis chez soi en buvant un thé. Pourquoi se priver de ce privilège offert par internet et de passer à côté d'un placement d'épargne utile. » Autre atout considérable de ce placement d'épargne immobilière : il s'adresse à toutes les catégories socio-professionnelles, pourvu que l'on soit connecté sur Internet ! Le ticket d'investissement varie de quelques milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros selon vos objectifs et votre situation patrimoniale. L'immobilier pour tous en quelques sortes et sans discrimination de revenus. Tout le monde y trouve son compte : retraité, cadre, employé, chef d'entreprise peuvent rémunérer correctement leur argent avec un risque mesuré et réfléchi.

Quelle est la bonne procédure pour investir en SCPI sur internet ?

Il faut d'abord identifier une plateforme SCPI gérée par des experts parmi la multitude de sites présents sur Internet. La Centrale des SCPI est l'un d'eux mais il en existe d'autres. Le plus de cette structure spécialisée en SCPI consiste dans son offre digitale, alliée à son conseil humain délivré gratuitement à tous les épargnants. Les consultants de La Centrale des SCPI sont réactifs et prompt à expliquer cet investissement immobilier à un internaute faisant ses premiers pas. Une ligne téléphonique dédiée au conseil SCPI est joignable au 01 44 56 00 23 sans attente. Ces conseillers ne ménagent pas leur temps pour offrir le meilleur montage à l'internaute et ce, avec une bonne humeur communicative. Pour ne pas se tromper dans son choix de SCPI, il est donc impératif d’être conseillé par visioconférence ou par téléphone par des experts la SCPI ! Autre avantage de souscrire vos SCPI sur internet est de pouvoir avoir accès à toute l'offre du marché et de composer un portefeuille multi-SCPI diversifié pour mutualiser le risque. Impossible à faire avec sa banque ! Comme le fait remarquer Gabriela Kockova, « il est fortement recommandé de mixer les SCPI entre elles pour booster votre rendement. » Le monde bouge à toute vitesse et les Français profitent pleinement des opportunités qu'offrent Internet pour placer leur argent sans avoir à se déplacer à l'extérieur. La SCPI vient totalement épouser cette nouvelle façon d'épargner en ligne et surtout ce placement immobilier 2.0 s'adapte à toutes les problématiques patrimoniales. Au milieu d'une assurance vie en fond euros en grande détresse et d'une bourse désorientée, la SCPI fait figure d'exception dans le monde de l'épargne. Comme le confie Laurent Fages de La Centrale des SCPI : « Les épargnants qui nous appellent au 01 44 56 00 23 nous confie avoir mal au cœur de ne pas avoir connu ce support avant ! » En cette période inédite, gageons qu'investir son argent en immobilier de chez soi est presque un luxe. L’investissement immobilier sur le net deviendra-t-il la norme ces prochaines années ? Découvrez en vidéo le fonctionnement de l’investissement immobilier en parts de SCPI :