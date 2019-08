Le prêt à taux zéro raboté par le gouvernement

Bénéficier du prêt à taux zéro est un facteur déterminant pour de nombreux ménages, pour qu'ils puissent acheter et qu'ils soient solvables. En 2017, cent dix mille prêts ont été accordés, mais ce nombre a baissé de 30 % en 2018. Pour quelles raisons ? Pourquoi ce dispositif a-t-il été raboté ?



