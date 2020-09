Les loyers augmentent dans la majorité des grandes villes

La tendance est à la hausse. A l'échelle de la France, les loyers des logements vides ont augmenté en moyenne de 2% sur un an*, pour atteindre désormais une moyenne de 702 euros mensuels charges comprises. La progression est un peu plus marquée, en moyenne 3%, pour les locations meublées dont le loyer s'élève désormais en moyenne à 744 euros, toujours charges comprises.

Même si les montants sont bien moins élevés, des majorations notables sont également enregistrées en particulier à Rennes (657 euros, +7%), au Havre (548 euros, +5%), à Strasbourg (721 euros, +4%), à Reims (577 euros, +3%) ou encore à Nantes (692 euros, +3%). Un recul est en revanche observé à Clermont-Ferrand (548 euros, -4%), Montreuil (1.002 euros, -4%), Annecy (827 euros, -3%) et Paris (1.579 euros, -2%), où les loyers sont, en moyenne, les plus élevés. A l'autre extrémité, on retrouve Limoges, où le loyer moyen se limite quant à lui à 484 euros, soit plus de trois fois moins que dans la capitale.

Du côté des logements meublés, c'est à Strasbourg que les loyers, toujours charges comprises, progressent le plus (804 euros, +17%). Une envolée est également observée à Lyon (1.075 euros, +16%), à Tours (674 euros, +11%), Bordeaux (909 euros, +10%), Toulouse (750 euros, +10%), Reims (671 euros, +10%) ou encore Angers (648 euros, +10%). Des baisses comprises entre 1% et 5% sont en revanche enregistrées à Dijon, Rennes, Besançon, Boulogne-Billancourt, Saint-Denis, Limoges, Grenoble et Saint-Étienne. Le recul le plus net (12%) concerne Montreuil. Au niveau des montants moyens à débourser chaque mois, on retrouve aux deux extrémités Limoges (458 euros) et Paris (1.806 euros).

*Ce baromètre des loyers Seloger mesure la variation entre les mois de mai, juin, juillet et août 2019 et 2020.