Les prix de l'immobilier ont continué de monter en 2018 : que pouvez-vous acheter avec 100.000 euros ?

Les prix des biens anciens ont pour leur part continué de grimper dans l'Hexagone, progressant sur un an de 3,4% pour les appartements et de 2,6% pour les maisons, selon l'indice Notaires-Insee également commenté ce jeudi par les Notaires. Selon les projections, en fin d'année, les prix pourraient se stabiliser, voire s'éroder légèrement. Il n'empêche que sur douze mois (évolution de décembre 2017 à décembre 2018), les hausses pourraient cependant atteindre 4,4% pour les appartements anciens et 3,4% pour les maisons anciennes.





Cette augmentation des prix des biens anciens a été davantage accentuée en Ile-de-France (+3,5%) qu'en province (+2,6%) entre octobre 2017 et septembre 2018. Ainsi, en région parisienne, pour acquérir un appartement ancien, les acheteurs ont déboursé en moyenne 5.970 euros par mètre carré au troisième trimestre (+4,2% sur un an). Les maisons franciliennes anciennes se sont quant à elles vendues en moyenne à 312.800 euros (+2% sur un an).