Les prix de l'immobilier toujours plus haut à Paris : il faut gagner 10.000 euros par mois pour acheter 75 m²

"Jusqu’à maintenant, entre 2012 et 2017, la hausse des prix à Paris était compensée par le niveau des taux. Mais ce n’est plus le cas depuis que les prix ont passé le seuil symbolique des 9.000 euros le m² début 2018. A près de 10.000 euros, [pour une même mensualité : ndlr], on ne peut plus acheter que 21,2 m² avec [les taux actuels] contre 24 m² en 2010 ou 2016 [avec les taux de l'époque]", analyse Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.





En parallèle, toujours selon le courtier, le montant de l'apport est également très élevé. Parmi les clients faisant appel à ses services, il atteint en effet 122.500 euros en moyenne tous dossiers confondus dans la capitale (48.500 euros pour ceux qui achètent un bien pour la première fois et 172.000 euros pour les autres).