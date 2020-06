Les prix des studios en légère hausse : quelles sont les villes les plus chères pour un logement étudiant ?

La course aux logements étudiants a déjà commencé. La crise sanitaire "accélère en effet le début des recherches", car "même si les résultats du bac ne seront officiellement connus qu'à partir du 7 juillet, beaucoup d'étudiants en ont déjà une idée" du fait que l'examen se "basera cette année sur les notes du contrôle continu", observe-t-on chez Locservice.fr.

Une large moitié (57%) des étudiants visent en priorité un studio ou un logement d'une pièce (T1), qui leurs sont actuellement loués en moyenne respectivement 506 euros pour 23 m² et 503 euros pour 30m². Arrivent derrière : la colocation (20% et en moyenne 444 euros), l'appartement avec une chambre ou T2 (16 % et en moyenne 646 euros). La location d'une simple chambre, qu’elle soit indépendante ou chez l'habitant, n'est quant à elle recherchée que par 7% d'entre eux (en moyenne 402 euros).

Ces loyers moyens charges comprises ont légèrement augmenté par rapport à l'année dernière, alors même donc que le budget que les étudiants souhaitent y consacrer a légèrement baissé. Par exemple, les studios se louaient en moyenne 500 euros il y a un an, soit 1,2% de hausse. A noter que Saint-Denis( où les loyers sont restés stables), Evry et le Havre (où ils ont diminué de respectivement 1,6% et 0,25%) font exception.

Mais un nouveau paramètre pourrait faire évoluer la situation : "Avec l'effondrement du marché de la location touristique, on peut s’attendre à voir de nombreux logements saisonniers basculer en location classique", prévoit Locservice. Cette possible bascule, en augmentant l'offre, est susceptible de faire baisser les prix des logements disponibles, qui sont toutefois généralement plus chers que les logements étudiants classiques.