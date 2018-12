Les secrets de fabrication des maisons à 100.000 euros

Des maisons à petit prix sont construites un peu partout dans l'Hexagone. 100.000 euros en moyenne, c’est le prix d’un rêve de plus en plus accessible. De nombreuses publicités sur internet vantent leurs qualités. Mais comment les constructeurs parviennent-ils à proposer des prix aussi bas ? Sont-elles solides ? Répondent-elles à toutes les normes ?



