Locations saisonnières : le bon plan pour tous

Les vacances approchent et les touristes sont de plus en plus nombreux à choisir ce qu'on appelle location saisonnière entre particuliers. Pour les loueurs, il s'agit d'un moyen d'arrondir les fins de mois. Pour les visiteurs, elle constitue une manière souple et bon marché de découvrir une région. Cette année 2019, plus d'un vacancier sur deux souhaite rester dans le pays et louer un bien. Parmi leurs destinations préférées, la Normandie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.