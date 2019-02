Logement : 89% des hommes (et 53% des femmes) se disent prêts à changer de région par amour

L'amour donne des ailes... qui peuvent amener à déménager loin de chez soi. Si bien que 71% des membres d'un couple déclarent être prêts à vivre dans une autre région pour suivre leur conjoint, selon un sondage* publié ce jeudi 7 février par le site d'annonces immobilières Bien'ici. L'écart est frappant entre la proportion des hommes (89%) se disant partants et celle des femmes (53%).





Toutefois, toutes les régions n'ont pas la même cote. La Bretagne suscite le plus d'intérêt avec 24% des personnes interrogées assurant pouvoir envisager d'aller y vivre par amour. Elle est suivie de près par la Provence-Alpes-Côte d'Azur (22%) et distance l'Auvergne-Rhône-Alpes (16%) qui arrive pour sa part en troisième position. A l'inverse, les Hauts-de-France et le Pays-de-Loire (4% tous les deux) ainsi que l'Ile-de-France et l'Occitanie (7% toutes les deux) séduisent moins.