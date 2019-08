Logement : le prix moyen du m2 dépasse les 10.000 euros à Paris

Avec une hausse de 7,3% en l’espace d’un an, le prix moyen du mètre carré à Paris a franchi un seuil en 2019, rapporte Le Monde : celui des 10.000 euros, à précisément 10.190 euros le mètre carré, selon une note de conjoncture immobilière des Notaires du Grand Paris. Sur cinq ans, les prix ont augmenté de 26%. Sur dix ans, ils se sont envolés de 66%, "en complet décrochage avec l’évolution des revenus", souligne le quotidien, qui constate qu’aucune politique publique n’a freiné cette hausse spectaculaire. Seule la crise de 2008 avait entraîné un léger recul du prix du m2 dans la capitale, en constante augmentation à part cela.





Selon les quartiers, les hausses des prix sont plus ou moins conséquentes. "Les plus fortes hausses, de plus de 30 % en cinq ans, touchent les quartiers prisés du 6e arrondissement, Odéon (+ 35,3 %) ou La Monnaie (+ 39,5 %)". Mais sont aussi concernés certains quartiers populaires qui partaient d’une cote plus basse en 2014, comme La Goutte d’Or (+29,1%) ou La Chapelle (+27,9%).