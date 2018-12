Loi Elan : location, loyer, Airbnb, squat... ce qui change pour les propriétaires

Nouveauté : le bail mobilité, créé par la loi, est un contrat de location de courte durée pour un logement meublé. Le propriétaire ne peut pas demander de dépôt de garantie. Mais il peut exiger une caution, qui peut parfaitement être apportée par la garantie Visale (Visa pour le logement et l'emploi) proposée gratuitement par l'Etat. La durée de ce bail est comprise entre un et dix mois. Il est non renouvelable (sauf une fois par avenant et à condition que la durée totale ne dépasse pas dix mois) et rien n'empêche, à son issue, de conclure un bail classique.





Le locataire doit pour sa part, à la la date de signature du bail, avoir une activité à caractère temporaire. Précisément, il peut être en formation professionnelle, suivre des études supérieures, être en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique ou encore en mutation professionnelle ou en mission temporaire. A noter que l'occupant peut mettre fin au contrat quand il le souhaite dès l'instant où il respecte un préavis d'un mois. A l'inverse, le propriétaire est tenu d'aller jusqu'au bout du contrat.





La mesure, plutôt appréciée par les professionnels du secteur, aurait, semble-t-il, pu aller plus loin. En facilitant l'accès au logement, cette création du bail mobilité "va dans le bon sens notamment pour les étudiants", apprécie la présidente du réseau d'agences immobilières Orpi, Christine Fumagalli. Elle regrette cependant "que cette mesure ne soit pas élargie aux personnes en CDD, aux intérimaires et micro-entrepreneurs, considérés comme non solvables".