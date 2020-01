"Maison de campagne" à Paris vendue 35 millions d'euros : "Ce n'est pas cher ! " Féau

LUXE - Une propriété parisienne, ressemblant à une maison de campagne délabrée mais immense, a été vendue aux enchères pour 35,1 millions d'euros. Cela n'est pas si exceptionnel, selon une spécialiste du marché immobilier de l'hyperluxe contactée par LCI.

Impressionnant mais pas si rare. Un hôtel particulier parisien a été vendu aux enchères pour 35,1 millions d'euros jeudi 23 janvier. Certes à ce niveau de prix le marché est minuscule mais il existe bel et bien. "Sur l'année écoulée, moins d'une centaine de biens a été proposée à plus de 35 millions d'euros en France. Ils sont essentiellement présents à Paris et dans les Alpes-Maritimes", précise ce vendredi à LCI Clotilde Beranguer, responsable des marques Belles Demeures et Lux Résidence, deux sites publiant des annonces de prestige. Ces dernières années, celle-ci a notamment vu passer "un hôtel particulier à 95 millions d'euros à Neuilly". Dans la capitale, "0,07% des biens sont en vente à plus de 35 millions". Tout en restant dans l'hyperluxe, si l'on étend les recherches aux biens de plus de 10 millions d'euros, "on atteint 0,3%, sachant que les appartements familiaux à 1,5 ou 2 millions d'euros sont relativement nombreux étant donné le prix du mètre carré", observe-t-elle.

L'hôtel particulier qui vient d'être vendu est cependant atypique. Il ressemble à une immense maison de campagne en plein 7e arrondissement parisien (rue Oudinot), près des Invalides. C'est "la dernière propriété d'envergure du quartier le plus recherché de Paris, le Faubourg Saint-Germain", assure dans un communiqué le réseau d'agences immobilières proposant des biens deluxe Daniel Féau et chargé d'accompagner la transaction. Elle est "lovée à l'abri des regards indiscrets sur un espace vert protégé, donnant sur l'ancien appartement d'Yves Saint-Laurent", précise encore le réseau. Concrètement, la propriété de 1.500 mètres carrés comporte une maison et un immeuble partagés en appartements. Et, luxe suprême dans la capitale en dépit se son délabrement, elle est entourée de 1.000 mètres carrés de terrain. Le site à l'abandon depuis une trentaine d'années appartenait à une société néerlandaise. Il a été vendu dans le cadre d'une procédure de saisie bancaire. Initialement mis à prix à 6 millions d'euros, ces bâtiments ont donc été adjugés à la barre du tribunal pour près de six fois plus cher. À noter cependant que cette opération n'est pas définitive car un autre acheteur potentiel peut encore surenchérir dans les dix jours. À condition toutefois que sa proposition soit 10% plus élevée, soit au minimum près de 39 millions d'euros.

Mais est-ce vraiment hors de prix ? Non, lorsque l'on ramène son prix au mètre carré (environ 20.000 euros/m²), on pourrait presque dire que cette vente n'est finalement pas chère. "Pour du très haut de gamme, ce n'est pas surréaliste : le prix au mètre carré dépasse très facilement les 30.000 euros quand il s'agit de résidences de plus de 10 millions d'euros. Il s'agit alors de biens parfaits soit avec un patrimoine historique, soit sur lesquels un architecte moderne a travaillé", signale Clotilde Beranguer. Même si cet hôtel particulier des Invalides peut être considéré finalement comme une bonne affaire, il conviendra tout de même d'y ajouter les travaux qui seront sans doute exorbitants. Car, selon Les Echos, les acheteurs ont l'obligation de restaurer le bien à l'identique. Quant à leur identité, le voile n'a pas été levé. Une source a toutefois indiqué à l'Agence-France Presse que "ce sont des Français" qui ne sont "pas des promoteurs ou de gros marchands de biens".