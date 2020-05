Maisons de campagne : "J'en fais visiter toute la journée à des Parisiens"

C'est en tout cas flagrant à l'agence immobilière Demeures de campagne de Sancerre dans le Cher : "Les demandes de renseignements, qui s'étaient intensifiées pendant le confinement, se prolongent désormais sur place", constate, ce mardi 19 mai auprès de LCI, Stéphanie Joyeux, responsable de cette agence située à 200 km de la capitale et dont 80% de la clientèle est parisienne. Depuis une semaine, les rendez-vous s’enchaînent en effet à un tel rythme que la professionnelle est certains jours sur le pont de 8 heures à 20 heures.

La survenue de la crise du coronavirus a alors changé la donne, agissant comme un révélateur ou un accélérateur : "Le télétravail s'est avéré possible ; nous l'avons vécu pendant deux mois. Les personnes dont le métier ne requiert pas de bureaucratie classique envisagent en effet de s'installer définitivement dans la région . Nous avons par exemple de nombreux producteurs, pilotes ou cinéastes qui viennent habiter ici", illustre encore Stéphanie Joyeux. Il ne s'agit donc pas seulement de venir chercher un bol d'air pour le week-end ou les vacances.

Malgré la distance de plus de 100 km imposant pour le moment encore u ne attestation pour se déplacer (raisons professionnelles ou familiales impérieuses ), de nombreux clients venant de Paris, et visiblement très motivés, passent à travers les mailles du filet pour venir en personne visiter le bien et ainsi confirmer leur choix. "J'en retrouve toute la journée. Certains cherchent à déménager. Il s'agit de personnes avec ou sans enfant qui avaient un projet latent de tététravail avant le confinement", détaille-t-elle.

Mais pourquoi ce succès dans la campagne environnant Sancerre ? "A deux heures de Paris par le train ou l'autoroute A 77, ces maisons sont accessibles et à des prix abordables de 1.000/1.500 euros/m² voire 2.000 euros/m² au maximum pour un très beau produit. Cette région est en concurrence avec le Perche et la Normandie quant à eux saturés et hors de prix", observe celle qui a créé son agence il y a neuf ans.

Proposant tous types de biens avec jardin ou terrain, de la petite ferme à la maison de maître et de 85.000 euros à 700.000 euros, elle est persuadée que les prix de vente de ces propriétés entre vignobles et bords de Loire ne baisseront pas : "Les vendeurs sont très sûrs d'eux. Il s'agit de produits authentiques, de petits coins de paradis, pour certains au prix d'un studio parisien. Or nous n'avons pas assez de biens pour que l'offre devienne supérieure à la demande". D'autant que "l'attente pendant le confinement a crée une impatience" de la part des acheteurs potentiels, qui affluent donc désormais.