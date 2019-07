Marché immobilier : les prix grimpent toujours, mais à un rythme moins effréné

Le mètre carré a ainsi atteint 2.646 euros en moyenne sur la France entière. Des disparités se cachent pourtant derrières ces moyennes : d'une part, au niveau national, entre les appartements (3.548 euros/m², + 3,2%) et les maisons (2.189 euros/m², +1,4%), d'autre part, entre l’île-de-France (4.607 euros/m², +4,3%) et la province (2.232 euros/m², +1,4%). Les prix des appartements se situent ainsi à 5.838 euros/m² (+4,8%) en région parisienne et 2.723 euros/m² (+1,8%) dans le reste du pays et ceux des maisons respectivement à 3.300 euros (+2,4%) et 2.026 euros (+1,2%).





Certaines métropoles régionales se démarquent par leur vitalité. A Paris même, les appartements se sont ainsi vendus en moyenne à 9.840 euros/m² (+4,6%). Une belle progression néanmoins en perte de vitesse puisque la hausse atteignait 6% un an plus tôt. Plus marquant, les prix ont bondi de 8,2% à Nantes et de 5,7% à Lyon. En dépit de la tendance généralisée à la hausse, les prix ont à l'inverse reculé à Ajaccio (-1,4%).